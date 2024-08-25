«Лучше быстрее построить квартиру или слетать в отпуск» 2 25.08.2024, 12:46

иллюстративное фото

История белорусской пары, которой хватает на еду 15 рублей в день.

«В общем и целом я считаю глупым тратить слишком много денег на еду», — пишет белоруска Даша.

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— Нам с мужем по 35 лет, мы оба работаем, живем в Минске, строим собственное жилье и тратим на еду в общей сложности до 15 рублей в день на двоих. Сразу скажу: сюда не входят посиделки в кафе, поездки на шашлыки и заказ пиццы с друзьями — это я отношу к категории «Развлечения». А еще я очень люблю готовить, пять блюд из одной курицы — это прям про меня.

Мы не завтракаем. Муж приобрел эту привычку еще до брака, а я уже пару лет практикую интервальное питание, так что утром мы обходимся только чаем или кофе. К слову, мой работодатель заботится о своих сотрудниках, и у нас на кухне всегда в наличии чай, кофе, молоко и вкусняшки. На фоне бывшей работы, где в кофейне за день можно было оставить до 5 рублей, это большой плюс.

На обед мы оба берем ссобойки. Так что в будний день дома только ужинаем. Еду я готовлю самую простую: гарнир, что-то мясное и овощи. Также дома всегда есть яйца и молочка.

Любимых магазинов как таковых у меня нет, но я примерно знаю, куда и за чем лучше прогуляться: например, в «Короне» продают отличные мясные наборы для первых блюд (из одного выходит и зажарка, и суп, а стоит он всего 2 рубля), а в «ДорОрс» часто овощи и фрукты с большой скидкой. У меня сидячая работа за компьютером, так что в обеденный перерыв я стараюсь куда-то выйти, иногда пройтись в магазин — купить что-то по мелочи из продуктов, часто по акции.

Примерно раз в месяц мы на машине заезжаем основательно отовариться в тот же «Грошык» и запасаемся тем, что долго хранится: мука, крупы, макароны, консервированные горошек и кукуруза, растительное масло и специи, мясо и птица, соусы, чай, бытовая химия. В сезон покупаем на «Лебяжьем» или ярмарках картошку и другие овощи, благо есть где это хранить. А еще я сама делаю закатки.

Но главный секрет экономии, конечно же, в том, чтобы не покупать всякие полуфабрикаты, а готовить. Я сама солю рыбу (сельдь, скумбрия) и сало, которое покупаю в Green по 3 рубля за килограмм, в то время как на рынке сало стоит от 15 рублей, делаю колбасу и полендвицу из настоящего мяса, а в морозилке у меня всегда домашние пельмени и блинчики с разными начинками. Один выходной потратил — и забыл о проблеме на долгое время.

Еще мы придерживаемся принципов сезонности: например, можем поесть клубники и арбузов летом, а в холодное время обойтись маринованной капустой и другими более доступными витаминами.

Я собираю, солю и замораживаю грибы (это своего рода хобби), делаю соус из выкопанного на участке хрена и помидоров и никогда не откажусь от подаренного кабачка, который всегда можно заморозить, а огуречный рассол не вылью, а сделаю печенье по бабушкиному рецепту.

Один раз была забавная история. Мне на глаза попалось объявление о покупке банок для консервации от дачницы-пенсионерки. В итоге мы разгрузили ей подвал, а в благодарность получили огромный пакет яблок. С подачи подруги мне пришлось быстренько осваивать рецепт цветаевского пирога.

Также с нами живет кошка. Ее мы брали у волонтеров, и точно не известно, сколько ей лет, но из-за отсутствия некоторых зубов ей трудно есть сухой корм, поэтому ей тоже готовится отдельное меню: мясные паштеты с добавлением овощей и субпродуктов. Вот те же бычьи яйца я покупаю в магазине Березовского мясоконсервного комбината всего по 2 рубля за килограмм.

В общем и целом я считаю глупым тратить слишком много денег на еду. Для меня лучше слетать в отпуск, поскорее решить квартирный вопрос или, на худой конец, помочь бездомным животным.

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