В Telegram шокированы задержанием Дурова, но уже имеют план действий 10 25.08.2024, 13:17

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В России распространяется паника.

Компания Telegram заранее разработала план действий на случай задержания своего основателя Павла Дурова. Согласно этой стратегии совет разработчиков Telegram должен принять все необходимые меры для обеспечения непрерывной работы сервиса.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

Окружение Дурова назвало действия французских властей «шокирующими» и незаконными, считая задержание Дурова «личной вендеттой» президента Франции Эммануэля Макрона.

В компании давно утвержден план действий на случай ареста владельца мессенджера, хотя подробности этого плана пока неизвестны. Несмотря на возможный арест Дурова, Telegram продолжит работать и выполнять свои задачи, сообщили собеседники компании. Разработчики должны утвердить план, после чего он будет реализован.

По версии французских судебных органов, Павел Дуров причастен к незаконной деятельности, осуществляемой через его мессенджер, в частности, незаконного оборота наркотиков, педофильского контента и мошенничества. Кроме того, он не сотрудничал с полицией по расследованию этих дел. Дурова должны представить перед французским судом в воскресенье, 25 августа.

В то же время, по информации французских СМИ, настоящей причиной его задержания является желание правительства Франции получить доступ к зашифрованным сообщениям в мессенджере, которые невозможно расшифровать без ключей. Эту версию косвенно подтверждают следователи, а также главное обвинение, касающееся якобы распространения контента с детской порнографией.

В России в это время распространяется паника. Россиян беспокоит возможность, что в случае, если Париж сможет «нажать» на Дурова, страны ЕС получат доступ к переписке в мессенджере, которую сейчас активно используют российские военные как основное средство связи на фронте войны в Украине.

Заместитель председателя Госдумы РФ Владислав Даванков направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову с требованием добиваться освобождения Дурова. Он считает, что задержание владельца мессенджера имеет политический подтекст и может угрожать интересам России.

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