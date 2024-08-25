«У нас в Беларуси женщина после замужества превращается в рабыню» 32 25.08.2024, 13:25

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Мнение белорусской художницы вызвало шквал эмоций.

Белорусскую художницу Наталью Черноголову спросили о семье и детях, на это женщина высказалась довольно категорично, это видео было опубликовано в TikTok. По ее мнению, в нашей стране женщина в браке не может быть счастлива, потому что она «становится рабыней».

В комментариях вспыхнули споры — одни считают, что в стране все хорошо, а женщину просто «не взяли замуж», а другие согласны с мнением художницы.

Журналист встретил художницу Наталью Черноголову на улице в Бресте и решил с ней пообщаться, он спросил у женщины о счастье, есть ли у нее дети. На это брестчанка ответила очень категорично.

— У нас в Беларуси не может быть счастливой семьи, не может быть женщина счастлива замужем. Потому что нет свободы, женщина выходит замуж, она превращается в рабыню, она обслуживает мужчину: стирает, убирает. Мужчина более вольготно себя чувствует. Мои ровесницы выглядят все на 80 лет, и все плачут, — сказала Наталья.

Также женщина отметила общую культуру нашего общества. Она сделала акцент на детях, которые фотографируют ее и не спрашивают, можно ли это сделать, также она обратила внимание, что на асфальте валяются бумажки.

— А я счастлива, что я никому не нужна и никому не жена, и я одна. Я бы не стала художником, если бы у меня были дети, у меня есть три котика, я и то еле справляюсь. Я бы не смогла воспитать нормального интеллигента, культурного человека, потому что для этого нужны огромные силы, возможности, средства. У нас в Беларуси не имеют таких средств, вы посмотрите, какие цены в магазинах, цены почти как в Англии.

За два дня ролик посмотрели более 90 тысяч пользователей, под ним оставили больше 2500 лайков и 2000 комментариев. Зрители высказывали очень разные мнения насчет услышанного от Натальи. Кто-то считает, что у нас самая лучшая страна и есть все возможности для создания семьи и детей. Некоторые люди считают, что художницу стоит пожалеть, потому что она «одинокая и недолюбленная», другие, напротив, согласились с ее позицией и считают, что она счастлива.

Вот некоторые комментарии, которые оставили зрители:

«Вот по поводу брака она права, мы становимся рабынями».

«Абсолютно права. Мы живем в очень тесных рамках, всегда нужно ломать себя, молчать. Действительно сложно воспитать ребенка, а выучить!»

«Это во всех странах, не только в Беларуси. Ну, а ей не повезло просто, не нашлось мужчины, который бы на ней женился».

«Надо было выйти замуж туда, где бы была не раба. У нас дети как дети и цены как цены».

«Она отчасти права, в Англии цены почти как у нас. Ну, а творческие люди потерялись бы в быту, поэтому надо выбирать».

«Боже, что она говорит. Семья — это такое счастье, дети, а теперь внуки! Хотя разногласия были с мужем».

«Это индивидуально. Я вздохнула после развода. Муж был очень хороший, бросил меня, и как камень с души, какая-то радость появилась. Больше я не соглашалась замуж, чувство свободы и радости».

«Она кайфует от жизни, и другая ей не нужна».

«Я завидую этой умной женщине по-доброму и восхищаюсь ей. Все, что она говорит, так было, есть, будет, и ничего не поменяется в обществе».

«Есть в ее словах истина. Вот приходим мы с работы и прямой наводкой на кухню. Пока помыла посуду, приготовила, уже спать пора. В выходные уборка, готовка. Еще и думаю полдня, что бы приготовить интересное».

«Как так, стирает и убирает. Да это ведь одно удовольствие, когда дома порядок, а мужчина зарабатывает и содержит семью».

«Она полностью права, а мы счастливы, потому что у нас менталитет такой — тянуть на себе семью, главное быть замужем».

Наталья Черноголова родилась в 1954 году в городе Житковичи (Гомельская область), окончила Минское художественное училище имени. Глебова (1976) и художественно-графический факультет Витебского педагогического института (1982). Живет и работает в Бресте, является членом Белорусского союза художников с 1989 года.

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