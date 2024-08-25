Появилось видео изнутри отеля в Краматорске после удара российской ракеты

Появилось видео изнутри отеля в Краматорске после удара российской ракеты1
- 25.08.2024, 13:33
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Кроме гостиницы, повреждены также многоэтажка и другие жилые дома.
В сети опубликовали кадры изнутри гостиницы в Краматорске на Донетчине после российского удара вечером 24 августа. По гражданской инфраструктуре враг попал баллистической ракетой: пострадали два журналиста иностранного СМИ.
На месте частично разрушенного и поврежденного здания шел разбор завалов. Видео сняли корреспонденты «Радио Свобода».
Они подчеркнули, что ночью в воскресенье поисковые работы несколько раз прерывали из-за угрозы повторных вражеских обстрелов.
По состоянию на утро известно о двух раненых сотрудниках иностранного медиа – 38 и 40 лет. Еще один их коллега находился под завалами. Все трое пострадавших – журналисты, граждане Украины, США и Великобритании.
При процессуальном руководстве Донецкой облпрокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, оккупанты ударили по жилому кварталу Краматорска около 22:35 в субботу, 24 августа, вероятно, баллистической ракетой «Искандер-М». Кроме гостиницы, в эпицентре обстрела повреждены также многоэтажка и другие жилые дома.