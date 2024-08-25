Путин сделал циничное заявление о Донбассе

Путин сделал циничное заявление о Донбассе5
- 25.08.2024, 13:41
- 10,584
Разразился скандал.
В социальных сетях разразился скандал в связи с циничным заявлением Путина, который решил записать поздравление с Днем украинского шахтера и пообещал сделать все, чтобы на Донбассе развивалась угледобыча.
Однако в Интернете обратили внимание, что именно вторжение России в Донецкую и Луганскую области Украины фактически похоронило угольную промышленность региона.
Заявление прозвучало особенно цинично, поскольку буквально за несколько дней до этого в Донецке прекратила добычу последняя угольная шахта.
На это обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.
Начиная с 2014 года, оккупационная российская администрация в двух украинских областях систематически затапливала и закрывала шахты, устраняя конкурента для Кузбасса, основного угледобывающего региона России.
С началом полномасштабной войны Россия мобилизовала из ОРДЛО тысячи шахтеров, которые погибли в ходе боевых действий и «мясных штурмов». Все это время шахты продолжали закрывать.
«За несколько дней до этого в Донецке прекратила добычу последняя угольная шахта. С Днем шахтера, Донбасс!» — комментируют заявление Путина украинские журналисты.