Путин сделал циничное заявление о Донбассе 5 25.08.2024, 13:41

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Фото: Getty Images

Разразился скандал.

В социальных сетях разразился скандал в связи с циничным заявлением Путина, который решил записать поздравление с Днем украинского шахтера и пообещал сделать все, чтобы на Донбассе развивалась угледобыча.

Однако в Интернете обратили внимание, что именно вторжение России в Донецкую и Луганскую области Украины фактически похоронило угольную промышленность региона.

Заявление прозвучало особенно цинично, поскольку буквально за несколько дней до этого в Донецке прекратила добычу последняя угольная шахта.

На это обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Начиная с 2014 года, оккупационная российская администрация в двух украинских областях систематически затапливала и закрывала шахты, устраняя конкурента для Кузбасса, основного угледобывающего региона России.

С началом полномасштабной войны Россия мобилизовала из ОРДЛО тысячи шахтеров, которые погибли в ходе боевых действий и «мясных штурмов». Все это время шахты продолжали закрывать.

«За несколько дней до этого в Донецке прекратила добычу последняя угольная шахта. С Днем шахтера, Донбасс!» — комментируют заявление Путина украинские журналисты.

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