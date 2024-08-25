Московский банкир выбросил жену и младенца из окна на 16-м этаже

Московский банкир выбросил жену и младенца из окна на 16-м этаже8
- 25.08.2024, 14:05
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Мужчину задержал спецназ, который штурмовал квартиру.
Трагедия произошла в ЖК «Лефортово парк» в Москве. По данным российских СМИ, женщину с маленьким сыном из окна выбросил ее муж. Они погибли.
Происшествие случилось утром 25 августа. По словам очевидцев, около 9 утра мужчина выбросил из окна сына 2023 года рождения, а потом и 36-летнюю жену.
Долгое время мужчина стоял голым в окне и сбрасывал оттуда вещи.
Мужчину задерживал спецназ, который штурмовал квартиру.
СМИ сообщают, что подозреваемый — 39-летний сотрудник Центробанка РФ Александр Липатов.