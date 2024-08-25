Московский банкир выбросил жену и младенца из окна на 16-м этаже 8 25.08.2024, 14:05

4,184

Мужчину задержал спецназ, который штурмовал квартиру.

Трагедия произошла в ЖК «Лефортово парк» в Москве. По данным российских СМИ, женщину с маленьким сыном из окна выбросил ее муж. Они погибли.

Происшествие случилось утром 25 августа. По словам очевидцев, около 9 утра мужчина выбросил из окна сына 2023 года рождения, а потом и 36-летнюю жену.

Долгое время мужчина стоял голым в окне и сбрасывал оттуда вещи.

Мужчину задерживал спецназ, который штурмовал квартиру.

СМИ сообщают, что подозреваемый — 39-летний сотрудник Центробанка РФ Александр Липатов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com