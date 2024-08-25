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Московский банкир выбросил жену и младенца из окна на 16-м этаже

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  • 25.08.2024, 14:05
  • 4,184
Московский банкир выбросил жену и младенца из окна на 16-м этаже

Мужчину задержал спецназ, который штурмовал квартиру.

Трагедия произошла в ЖК «Лефортово парк» в Москве. По данным российских СМИ, женщину с маленьким сыном из окна выбросил ее муж. Они погибли.

Происшествие случилось утром 25 августа. По словам очевидцев, около 9 утра мужчина выбросил из окна сына 2023 года рождения, а потом и 36-летнюю жену.

Долгое время мужчина стоял голым в окне и сбрасывал оттуда вещи.

Мужчину задерживал спецназ, который штурмовал квартиру.

СМИ сообщают, что подозреваемый — 39-летний сотрудник Центробанка РФ Александр Липатов.

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