«Грех было не взять за 40 рублей» 1 25.08.2024, 14:13

Беларусы купили участок и сруб и показали, что планируют там делать.

Белоруска купила дом в деревне за одну базовую величину (40 рублей) и рассказала в TikTok, как она выбирала и покупала эту недвижимость.

Зрители роликов разделились на два лагеря: одни считают, что это отличное приобретение, но потрудиться, конечно, придется, другие настроены скептически и убеждены, что это «хлам», который нужно сносить.

Тиктокерша рассказала в роликах и комментариях под ними, что у них с мужем есть квартира в городе, но они также хотели иметь дом в деревне, где можно будет отдыхать и «любоваться закатами». Покупателей интересовала недвижимость в Могилевской области.

«Понравился участок, нет соседей, сзади поле, от города 15 км. Грех было не взять за 40 рублей. Муж готов работать и делать для себя», — сообщила блогерша.

Дом, который приобрела пара, был построен в 1976 году, 15 лет в нем никто не жил. Вместе с домом шел участок земли площадью 20 соток. Примерно в четырех километрах от дома есть водохранилище и озеро, добраться туда можно на машине.

В одном из видео девушка пожаловалась, что участок возле дома весь зарос бурьяном, его высота доходила до 1,5 метра. К счастью, скашивать вручную его не пришлось — за 60 рублей хозяева наняли трактор, который за полчаса освободил землю от растительности.

После покоса супруги смогли подобраться к дому и зайти внутрь. В помещении было много мусора, старая поломанная мебель, печь частично развалилась.

«Разобран пол, но для нас это плюс. Завезем песок и зальем бетоном. Печку разберем», — сообщила хозяйка дома.

Блогерша рассказала о своих планах по восстановлению жилья: в этом году они приведут в порядок участок, посмотрят, что делать на зиму для дома, а весной начнут работы.

«Будем планировать зону отдыха на живописном участке, где нет соседей и далеко от городской суеты. Очень довольны, сэкономили прилично на покупке земли».

Зрители видео разошлись во мнении о рациональности такого приобретения. Одни из них считают, что супруги правильно сделали, что купили такой дом, мол, пройдет время, и они будут наслаждаться отдыхом. Другие убеждены, что такой дом — невыгодная покупка, проще начинать строить все с нуля, чем заниматься реконструкцией.

Вот что писали некоторые комментаторы:

«Сколько насекомых живет в старом дереве, точильщиков только 10 видов! Дешевле готовый деревянный дом купить или поискать другой».

«По сути, это покупка участка. Дом чисто для того, чтоб снять с баланса и повесить на нового владельца, по факту — под снос».

«Для одной базовой это дворец. Там же еще и земля есть. Если бы вы отдали даже 4000 рублей, то и это дешево было бы».

«Ради чего? Спину порвать и в долги залезть?»

«Старые срубы, там крепкое дерево, еще

простоит. Все можно до ума довести и жить».

«Если крыша и стены нормальные, то конечно. Полы многие и так меняют, перепланировку делают. Печь переложить, наверное, самая трудная работа. Потихоньку сделаете так, как вы хотите».

«Мы купили такой, 10 км от города. Все снесли, приводим в порядок».

«Именно тот случай, когда говорится: даже даром не взял бы».

«Проще построить новый, чем ремонтировать такую развалюху. Если только из-за земли, то да, можно покупать».

«Нет, даже бесплатно не надо, это ж вечная стройка будет».

«Дом вообще хороший, у нас нет таких в области, только далеко территориально. Тоже хотим купить».

«Простите, это, конечно, не мое дело, но у вашего крепкого дома под окном возле пристройки уже труха из бревна. Мне кажется, он уже совсем не крепкий».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com