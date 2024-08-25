Белорус подарил сыну Audi, но что-то пошло не так
- 25.08.2024, 14:52
- 3,300
Авто было «зарегистрировано» в Российской Федерации.
Житель Новогрудского района купил автомобиль Audi и подарил его сыну, не подозревая, что свидетельство о регистрации транспортного средства является поддельным, пишет onliner.by.
Экспертиза подтвердила подделку документа: бланк свидетельства о регистрации транспортного средства в Российской Федерации оказался изготовленным не на официальном предприятии, а его защитные элементы были грубо имитированы. В частности, все изображения на бланке выполнены струйной печатью, а такие элементы, как голограммы и ультрафиолетовая защита, оказались поддельными.
Владелец автомобиля рассказал, что купил машину в Лиде и подарил ее сыну. О фальшивке он не знал, а данные продавца не сохранил.
По данному факту проводится проверка.