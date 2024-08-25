закрыть
25 августа 2024, воскресенье, 16:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус подарил сыну Audi, но что-то пошло не так

  • 25.08.2024, 14:52
  • 3,300
Белорус подарил сыну Audi, но что-то пошло не так

Авто было «зарегистрировано» в Российской Федерации.

Житель Новогрудского района купил автомобиль Audi и подарил его сыну, не подозревая, что свидетельство о регистрации транспортного средства является поддельным, пишет onliner.by.

Экспертиза подтвердила подделку документа: бланк свидетельства о регистрации транспортного средства в Российской Федерации оказался изготовленным не на официальном предприятии, а его защитные элементы были грубо имитированы. В частности, все изображения на бланке выполнены струйной печатью, а такие элементы, как голограммы и ультрафиолетовая защита, оказались поддельными.

Владелец автомобиля рассказал, что купил машину в Лиде и подарил ее сыну. О фальшивке он не знал, а данные продавца не сохранил.

По данному факту проводится проверка.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников