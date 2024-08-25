В центре Варшавы отметили День Независимости Украины 25.08.2024, 15:23

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Фото: Charter97.org / Иван Межуй

На Замковой площади собрались 30 тысяч человек.

24 августа в центре Варшавы состоялось празднование Дня Независимости Украины.

Организаторами мероприятия выступили общественная организация «Евромайдан-Варшава» и фонд «Stand With Ukraine».

После 17.30 на Замковой площади в польской столице собралось более 30 тысяч человек.

Ведущими празднования Дня Независимости Украины были лидер организации «Евромайдан-Варшава» Наталья Панченко и журналист, главный редактор портала «Новая Польша» и ведущий программ Studio X-97 сайта Сharter97.org Евгений Климакин.

В мероприятии также приняла участие главный редактор Сharter97.org Наталья Радина.

Собравшиеся помянули минутой молчания погибших из-за российской агрессии украинцев.

По видеозаписи к участникам митинга обратились участники боевых подразделений ВСУ, в том числе известные белорусы и украинцы, которые сейчас воюют на фронте за Украину.

От имени белорусских добровольцев к собравшимся обратился командир полка Калиновского Павел «Дядька» Шурмей.

Свое обращение зачитал и известный украинский писатель, боец батальона «Хартия» Сергей Жадан.

На митинге также состоялось вручение награды «Stand With Ukraine Awards», которой отмечают граждан Польши, поддерживающих украинцев в борьбе против России.

В завершение празднования состоялся большой концерт с участием украинской группы «Иззи», польско-украинской DagaDana и победительницы Евровидения-2016 крымско-татарской певицы Джамалы.

Сайт Сharter97.org подготовил фоторепортаж с празднования Дня Независимости Украины в Варшаве.

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