В центре Варшавы отметили День Независимости Украины
- 25.08.2024, 15:23
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На Замковой площади собрались 30 тысяч человек.
24 августа в центре Варшавы состоялось празднование Дня Независимости Украины.
Организаторами мероприятия выступили общественная организация «Евромайдан-Варшава» и фонд «Stand With Ukraine».
После 17.30 на Замковой площади в польской столице собралось более 30 тысяч человек.
Ведущими празднования Дня Независимости Украины были лидер организации «Евромайдан-Варшава» Наталья Панченко и журналист, главный редактор портала «Новая Польша» и ведущий программ Studio X-97 сайта Сharter97.org Евгений Климакин.
В мероприятии также приняла участие главный редактор Сharter97.org Наталья Радина.
Собравшиеся помянули минутой молчания погибших из-за российской агрессии украинцев.
По видеозаписи к участникам митинга обратились участники боевых подразделений ВСУ, в том числе известные белорусы и украинцы, которые сейчас воюют на фронте за Украину.
От имени белорусских добровольцев к собравшимся обратился командир полка Калиновского Павел «Дядька» Шурмей.
Свое обращение зачитал и известный украинский писатель, боец батальона «Хартия» Сергей Жадан.
На митинге также состоялось вручение награды «Stand With Ukraine Awards», которой отмечают граждан Польши, поддерживающих украинцев в борьбе против России.
В завершение празднования состоялся большой концерт с участием украинской группы «Иззи», польско-украинской DagaDana и победительницы Евровидения-2016 крымско-татарской певицы Джамалы.
Сайт Сharter97.org подготовил фоторепортаж с празднования Дня Независимости Украины в Варшаве.