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СМИ: Дуров мог искать встречи с Путиным в Баку несколько дней назад

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  • 25.08.2024, 15:30
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СМИ: Дуров мог искать встречи с Путиным в Баку несколько дней назад
Павел Дуров

Арест основателя Telegram можно сравнить со взломом «Энигмы».

Основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров мог искать встречи с президентом России Владимиром Путиным в Баку несколько дней назад.

Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

«Не исключено, что Дуров искал встречи с Путиным в Баку несколько дней назад. Ему отказали. Теперь в России истерика, что «единственный надежный российский мессенджер», Telegram, может оказаться под контролем Запада», - отметил Коваленко.

Он добавил, что история с Дуровым для Москвы - это «провал, в котором виновато все окружение Путина, от Вайно до Патрушева».

Руководитель ЦПД отметил, что Telegram - это мессенджер номер один в Украине. В Индии - 300 млн пользователей, а «вскоре он станет номером один в Южной и Латинской Америке».

Коваленко отметил, что арест Дурова можно сравнить со взломом «Энигмы» британцами во время Второй мировой войны, и что Telegram - это единственный мессенджер, который активно использует российская армия.

«Дурова обвиняют в том, что он не сотрудничал с французской полицией по борьбе с наркоторговлей. В ближайшие месяцы Россию могут обвинить в торговле наркотиками в Европе. Тяжелые времена ждут Главное управление Генштаба, ведь именно их считают основными «ответственными» за это направление шпионской деятельности», - написал он.

Кроме того, добавил Коваленко, благодаря кейсу Дурова «может обвалиться вся агентурная сеть РФ в Европе».

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