Отца и сына ударило током от высоковольтного кабеля на рыбалке

Отца и сына ударило током от высоковольтного кабеля на рыбалке1
- 25.08.2024, 15:35
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У обоих ожоги 1–4-й степени.
Инцидент произошел 24 августа на озере Солдатское, когда 44-летний мужчина забросил удочку и случайно задел высоковольтные провода. В результате он получил серьезные ожоги от электротравмы. Находившийся рядом 8-летний сын также пострадал, получив ожоги.
Пострадавшие были доставлены в больницу: отец находится в реанимации с ожогами 1–4-й степени, а мальчик направлен на обследование. По информации МЧС, спасательные службы на место происшествия не вызывались.
Рыбачить вблизи воздушных линий электропередач, а также в сильную грозу опасно для жизни и здоровья.