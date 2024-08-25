Отца и сына ударило током от высоковольтного кабеля на рыбалке 1 25.08.2024, 15:35

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У обоих ожоги 1–4-й степени.

Инцидент произошел 24 августа на озере Солдатское, когда 44-летний мужчина забросил удочку и случайно задел высоковольтные провода. В результате он получил серьезные ожоги от электротравмы. Находившийся рядом 8-летний сын также пострадал, получив ожоги.

Пострадавшие были доставлены в больницу: отец находится в реанимации с ожогами 1–4-й степени, а мальчик направлен на обследование. По информации МЧС, спасательные службы на место происшествия не вызывались.

Рыбачить вблизи воздушных линий электропередач, а также в сильную грозу опасно для жизни и здоровья.

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