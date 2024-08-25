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Названы незаметные для ГАИ модели авто

  • 25.08.2024, 16:08
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Названы незаметные для ГАИ модели авто

Эти машины представители автоинспекции останавливают меньше всего.

Многие автомобилисты замечают, что некоторые марки машин останавливают чаще остальных. Другим удается проскользнуть незамеченными мимо постов. Кто эти счастливчики, рассказали в российском ГАИ.

Для начала отметим, что чаще всего останавливают тюнингованные иномарки и старые седаны с очень громкой выхлопной системой. Универсалы и минивэны напротив, меньше всего интересуют представителей дорожной службы.

Одним из самых незаметных считается Skoda Octavia Combi. Этот универсал довольно неприметный на дороге. А вот такое же авто в кузове лифтбек довольно часто тормозят.

Пассажирский «каблучок» Volkswagen Caddy нечасто останавливают, потому что их обычно выбирают люди, которые крайне редко нарушают правила дорожного движения.

Нечасто останавливают кроссовер SsangYong Tivoli и о внедорожный универсал Subaru Legacy.

Mazda 5 и Suzuki Jimny патрульные не ассоциируют с бандитскими машинами. Владельцы таких авто обычно следят за их техническим состоянием. Если и выходит получить штраф, они его оплачивают сразу же и в полном размере.

«Невидимкой» для ГАИ на дороге также назвали Citroen C4 Picasso.

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