Названы незаметные для ГАИ модели авто 25.08.2024, 16:08

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Эти машины представители автоинспекции останавливают меньше всего.

Многие автомобилисты замечают, что некоторые марки машин останавливают чаще остальных. Другим удается проскользнуть незамеченными мимо постов. Кто эти счастливчики, рассказали в российском ГАИ.

Для начала отметим, что чаще всего останавливают тюнингованные иномарки и старые седаны с очень громкой выхлопной системой. Универсалы и минивэны напротив, меньше всего интересуют представителей дорожной службы.

Одним из самых незаметных считается Skoda Octavia Combi. Этот универсал довольно неприметный на дороге. А вот такое же авто в кузове лифтбек довольно часто тормозят.

Пассажирский «каблучок» Volkswagen Caddy нечасто останавливают, потому что их обычно выбирают люди, которые крайне редко нарушают правила дорожного движения.

Нечасто останавливают кроссовер SsangYong Tivoli и о внедорожный универсал Subaru Legacy.

Mazda 5 и Suzuki Jimny патрульные не ассоциируют с бандитскими машинами. Владельцы таких авто обычно следят за их техническим состоянием. Если и выходит получить штраф, они его оплачивают сразу же и в полном размере.

«Невидимкой» для ГАИ на дороге также назвали Citroen C4 Picasso.

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