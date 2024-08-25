Названы незаметные для ГАИ модели авто
- 25.08.2024, 16:08
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Эти машины представители автоинспекции останавливают меньше всего.
Многие автомобилисты замечают, что некоторые марки машин останавливают чаще остальных. Другим удается проскользнуть незамеченными мимо постов. Кто эти счастливчики, рассказали в российском ГАИ.
Для начала отметим, что чаще всего останавливают тюнингованные иномарки и старые седаны с очень громкой выхлопной системой. Универсалы и минивэны напротив, меньше всего интересуют представителей дорожной службы.
Одним из самых незаметных считается Skoda Octavia Combi. Этот универсал довольно неприметный на дороге. А вот такое же авто в кузове лифтбек довольно часто тормозят.
Пассажирский «каблучок» Volkswagen Caddy нечасто останавливают, потому что их обычно выбирают люди, которые крайне редко нарушают правила дорожного движения.
Нечасто останавливают кроссовер SsangYong Tivoli и о внедорожный универсал Subaru Legacy.
Mazda 5 и Suzuki Jimny патрульные не ассоциируют с бандитскими машинами. Владельцы таких авто обычно следят за их техническим состоянием. Если и выходит получить штраф, они его оплачивают сразу же и в полном размере.
«Невидимкой» для ГАИ на дороге также назвали Citroen C4 Picasso.