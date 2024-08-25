Белорусские гребцы взяли золото и серебро на чемпионате мира 25.08.2024, 16:17

Соревнования проходят в Самарканде.

Белорусские гребцы взяли золото и серебро на чемпионате мира в Самарканде. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

В сообщении говорится, что 25 августа, в воскресенье, Инна Неделькина и участница Олимпиады 2024 в Париже Юлия Трушкина выиграли в соревнованиях на каноэ на дистанции 200 метров. Дистанцию спортсменки преодолели за 43,053 секунды, опередив представителей из Китая и Молдовы.

Еще одну золотую медаль принесла четверка в составе Ольги Худенко, Владислава Кравца, Надежды Кушнер, Дмитрия Натынчика на дистанции 500 метров. Белорусские спортсмены опередили представителей Португалии и Венгрии на финише.

В НОК отметили, что чемпионом мира в гребле на байдарке на дистанции 200 метров стал Дмитрий Третьяков. Сообщается, что обладателями серебряной медали на дистанции 500 метров в каноэ оказались Ольга Климова, Владислав Полешко, Ангелина Бардановская, Виталий Осецкий.

Кроме того, бронзовую медаль на дистанции 500 метров у мужских байдарок-одиночек получил Владислав Кравец. В женском спринте байдарок-двоек на 200 метров бронза досталась Ольге Худенко и Марине Литвинчук. И еще одну бронзовую медаль завоевали на дистанции 500 метров среди смешанных каноэ-двоек Владислава Полешко, Инна Неделькина.

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