Политзаключенный Евгений Хорошкевич вышел на свободу 3 25.08.2024, 16:54

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Евгений Хорошкевич

Он полностью отбыл срок.

Политзаключенный Евгений Хорошкевич полностью отбыл срок и вышел на свободу.

Евгения задержали 18 января 2021 года в Новополоцке. Его обвинили сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Суд над Хорошкевичем проходил в закрытом режиме.

Витебский областной суд 16 сентября 2021 года приговорил политзаключенного к 4 годам колонии.

Преследование связано с тем, что мужчина разоблачил фальсификации выборов на избирательном участке, где он был наблюдателем.

17 августа 2024 года политзаключенный вышел на свободу по окончании срока.

Пока Евгений сидел в СИЗО, у него родилась дочь Милана. На оглашение приговора родители Евгения принесли в зал распечатанные фотографии дочери.

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