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Зеленский: Курский прорыв — это часть крупной военно-дипломатической операции

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  • 25.08.2024, 17:03
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Зеленский: Курский прорыв — это часть крупной военно-дипломатической операции

Она имеет несколько целей.

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области является частью крупной военно-дипломатической операции. Она имеет несколько целей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью индийским СМИ.

«Курская операция – это часть крупной военно-дипломатической операции», - сказал президент.

Он отметил, что все, что делает Украина, направлено на то, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру. Кроме того, Курская операция не позволила россиянам захватить Сумскую область и ослабить позиции Украины.

Зеленский рассказал, что нашей стране было очень сложно перехватить инициативу без помощи партнеров длительное время.

«Но нам нужно было это сделать. И это один из этапов этого замысла. Вы его увидели, он сработал», - сказал президент Украины.

В то же время глава государства добавил, что не может рассказывать все цели Курской операции. Однако когда все закончится, и если «у нас получится», то станет очевидным, что и для чего делала Украина.

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