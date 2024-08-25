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В Пинске умерла правозащитница Вероника Иванова

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  • 25.08.2024, 17:10
  • 2,640
В Пинске умерла правозащитница Вероника Иванова
Вероника Иванова

В 2020 году она оказывала правовую помощь участникам акций протеста в Пинске.

В одной из больниц Пинска умерла правозащитница Вероника Иванова, сообщили «Позірку» ее знакомые.

Причина смерти неизвестна. По данным источников, в последнее время здоровье у правозащитницы ухудшилось, она болела и неоднократно была госпитализирована.

«На это, безусловно, повлиял и стресс, связанный с сегодняшней ситуацией в стране», — отметил собеседник издания.

Вероника Иванова — правозащитница, юрист, лидер Пинской региональной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Мать троих детей.

В 2020 году оказывала правовую помощь участникам акций протеста в Пинске, консультировала, писала жалобы. Неоднократно была задержана и осуждена по статье 23.34 КоАП за «участие в несанкционированных массовых мероприятиях».

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