Латвия усиливает контроль на границе за товарами из Беларуси 25.08.2024, 17:40

Усиленные меры будут действовать до 23 февраля 2025 года.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии с 25 августа будет проводить усиленный контроль различных российских и белорусских товаров в пунктах пограничного контроля.

Об этом сообщает Delfi.

Усиленные проверки проводятся с целью ограничения рисков для здоровья людей и животных, а также, в случае генетически модифицированных организмов, для окружающей среды.

В ведомстве отметили, что решение об усилении контроля принято по распоряжению главного продовольственно-ветеринарного инспектора на основе оценки результатов контроля за период с 1 апреля по 31 июля 2024 года.

Эти результаты показали, что на контроль по-прежнему продолжают поступать партии продовольствия и кормов российского и белорусского происхождения, при этом сохраняются опасения по поводу их безвредности, особенно в начале нового сезона уборки урожая.

Усиленные меры контроля будут действовать до 23 февраля 2025 года.

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