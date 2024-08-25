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В России умер главный конструктор ракеты «Искандер-М»

  • 25.08.2024, 17:51
В России умер главный конструктор ракеты «Искандер-М»

На момент кончины ему был 91 год.

В России умер главный конструктор российского ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга, сообщается 25 августа в Telegram-канале холдинга «Высокоточные комплексы».

Известно, что Мамалыге на момент кончины был 91 год и участвовал в разработке советских противотанковых ракетных комплексов «Малютка» и «Шмель», оперативно-тактических ракетных комплексов (Ока, Ока-У) и межконтинентальной баллистической ракеты «Гном».

Последние годы Мамалыга работал в Коломенском конструкторском бюро машиностроения, которое входит в холдинг холдинга «Высокоточные комплексы» (а та, в свою очередь входит в корпорацию «Ростех»).

С начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину российские войска обстреливают украинские населенные пункты в том числе разработанными Мамалыгой ракетами «Искандер-М», а также крылатыми ракетами «Искандер-К».

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