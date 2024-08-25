Чиновники взялись за очередной товар 5 25.08.2024, 18:31

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Что на этот раз.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) озадачилось очередным товаром. На этот раз — кофе. Это ведомство собрало участников рынка, на встрече обсудили в том числе цены на этот товар.

Как сообщают в МАРТ, глава этого ведомства Алексей Богданов встретился с крупнейшими импортерами кофе.

«В ходе совещания присутствующие обсудили причины ценовой волатильности на рынке кофе; факторы, оказывающие давление на розничные цены; справедливые для всех участников товародвижения механизмы обеспечения ценовой стабильности при сохранении широкого ассортимента качественного товара на внутреннем рынке», — уточнили в МАРТ.

В ведомстве добавили, что «определены дальнейшие направления работы в данной сфере, даны соответствующие поручения».

Ранее известный итальянский обжарщик и поставщик кофе Lavazza Group принес любителям напитка неприятные вести: рост цен не остановится. В этом году так точно.

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