Россияне бомбят свои населенные пункты в Курской области

Россияне бомбят свои населенные пункты в Курской области6
- 25.08.2024, 18:51
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Сбрасывают КАБы.
По состоянию на 25 августа россияне продолжают атаковать свои населенные пункты в Курской области РФ. В частности, наносят удары с танков, ствольной артиллерии и минометов, а также сбрасывают КАБы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, сегодня в приграничных районах на севере Украины от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Стариково, Уланово, Бачевск, Ходыно, Фотовыж, Голубовка, Славгород, Порозок и Поповка. К тому же, оккупанты нанесли бомбардировки, сбросив почти три десятка КАБов в районы населенных пунктов Свеса, Дружба, Первомайское, Степановка, Эсмань, Студенок и Яструбино.