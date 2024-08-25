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Россияне бомбят свои населенные пункты в Курской области

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  • 25.08.2024, 18:51
  • 5,234
Россияне бомбят свои населенные пункты в Курской области

Сбрасывают КАБы.

По состоянию на 25 августа россияне продолжают атаковать свои населенные пункты в Курской области РФ. В частности, наносят удары с танков, ствольной артиллерии и минометов, а также сбрасывают КАБы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, сегодня в приграничных районах на севере Украины от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Стариково, Уланово, Бачевск, Ходыно, Фотовыж, Голубовка, Славгород, Порозок и Поповка. К тому же, оккупанты нанесли бомбардировки, сбросив почти три десятка КАБов в районы населенных пунктов Свеса, Дружба, Первомайское, Степановка, Эсмань, Студенок и Яструбино.

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