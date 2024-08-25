В Беларуси не удается закрыть дефицит воспитателей

В Беларуси не удается закрыть дефицит воспитателей1
- 25.08.2024, 19:10
В каких регионах ситуация наиболее критична.
В Беларуси уже меньше чем через неделю стартует новый учебный год. При этом в целом по стране сохраняется дефицит воспитателей. В общереспубликанском банке вакансий сейчас размещено 1383 предложения от нанимателей.
Зарплату до 800 рублей предлагают по 614 вакансиям. От 1000 рублей готов платить 121 наниматель. Как правило, наниматели указывают в объявлениях суммы до уплаты налогов.
Если смотреть по регионам, то больше всего воспитателей не хватает в Минске — 378. В Брестской области — 240, в Витебской — 189, в Гродненской — 188, в Минской — 169, в Могилевской — 147, а в Гомельской — 70.
Напомним, закрыть дефицит воспитателей не удается не первый год.