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В Беларуси не удается закрыть дефицит воспитателей

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  • 25.08.2024, 19:10
В Беларуси не удается закрыть дефицит воспитателей

В каких регионах ситуация наиболее критична.

В Беларуси уже меньше чем через неделю стартует новый учебный год. При этом в целом по стране сохраняется дефицит воспитателей. В общереспубликанском банке вакансий сейчас размещено 1383 предложения от нанимателей.

Зарплату до 800 рублей предлагают по 614 вакансиям. От 1000 рублей готов платить 121 наниматель. Как правило, наниматели указывают в объявлениях суммы до уплаты налогов.

Если смотреть по регионам, то больше всего воспитателей не хватает в Минске — 378. В Брестской области — 240, в Витебской — 189, в Гродненской — 188, в Минской — 169, в Могилевской — 147, а в Гомельской — 70.

Напомним, закрыть дефицит воспитателей не удается не первый год.

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