Гостиничный номер в белорусском райцентре шокировал соцсети

Гостиничный номер в белорусском райцентре шокировал соцсети3
- 25.08.2024, 19:16
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Не все поверили, что это снято в Беларуси.
Женщина показала в TikTok, как выглядит номер в гостинице в поселке Октябрьский Гомельского района. Снимая ролик, она воскликнула: «Ну что ж, мы возвращаемся в Советский Союз!» В комментариях не все зрители поверили, что это снято в Беларуси.
Блогерша сняла на видео номер в гостинице в поселке Октябрьский, сутки проживания в нем стоят 72 рубля. Судя по информации из комментариев, речь идет о трехзвездочной гостинице, которая имеет одноименное с населенным пунктом название. Расположена она в центре поселка, ею управляет коммунальное предприятие, передает «Зеркало».
@alenushka0013 Назад в прошлое#гостиница #ссср #жилье ♬ оригинальный звук - Lady Shadow
— Ну что ж, мы возвращаемся в Советский Союз, да здравствует СССР! — воскликнула женщина, зайдя в комнату.
Сперва она обратила внимание на окрашенную белой краской входную дверь — та закрывалась ручкой-скобой, а с внутренней стороны двери был красный знак в виде перечеркнутой сигареты и надпись «Не курить!».
— Санузел и зеркало есть. Оба-на, какие тут откосики красивые, — перешла тиктокерша в туалет, совмещенный с душем.
Стены небольшого санузла были облицованы белой плиткой, похоже, доперестроечных времен, местами были вставки керамики другого цвета. На полу также была плитка, местами покрытая облезшей краской и заляпанная цементом. Видимо, поддон душа также был когда-то окрашен, но большая часть покрытия уже стерлась.
— А коечки какие! Телевизор есть даже, это вам не хухры-мухры, — сказала женщина, зайдя в комнату и увидев старые кровати, тумбочки и телевизор-кубик.
Большинство зрителей удивились, а некоторые и не поверили, что такие условия могут быть в гостиницах Беларуси. Некоторые люди вступились за «Октябрьскую», мол, это ж провинция. Вот отдельные комментарии:
«Это в Беларуси в Октябрьском? Который в Гомельской области? Не может такого быть, вы обманываете».
«Ого, ты побывала в прошлом».
«Какие сутки [72 рубля]? Это за 5 лет вперед».
«Все-таки в палатке круче».
«Да это же провинция, это нормально для таких непроездных городов, печально, но факт. Так еще и 72 рубаса. Но что имеем, то имеем, нужно им спонсоров искать».