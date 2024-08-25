Зеленский: Индия может повлиять на окончание войны, если перестанет покупать нефть из РФ

Зеленский: Индия может повлиять на окончание войны, если перестанет покупать нефть из РФ2
- 25.08.2024, 19:24
Президент Украины призвал индийского премьера подумать над этим.
Индия может повлиять на окончание войны, если откажется от покупки нефти из России, считает президент Украины Владимир Зеленский. Украина готова работать с Индией, но на сегодняшний день нет ответа, как именно это сделать, рассказал глава государства в общении с индийскими медиа.
По его словам, если Индия остановит импорт нефти, то диктатор Владимир Путин предстанет перед «огромными вызовами».
Украина понимает, какие деньги РФ зарабатывает за соглашения с Индией, и хочет сделать «все возможное для того, чтобы это остановить», добавил президент Украины.
«Но, конечно, мы не можем на вас давить. Вы независимая страна, это ваше правительство. Мы ничего не можем сделать незаконного», – признал Зеленский.
Поэтому президент попросил премьер-министра Индии Нарендру Моди «подумать» над прекращением импорта нефти из РФ, и Украина готова работать со страной на этот счет.
В то же время глава государства признал, что у него на сегодня нет ответа, как именно закончить торговлю нефтью между Индией и РФ.