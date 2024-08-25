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Можно ли в Беларуси выгуливать собаку без намордника?

  • 25.08.2024, 19:36
Можно ли в Беларуси выгуливать собаку без намордника?

Ответили в МВД.

Выгул собак без намордников считается административным правонарушением, рассказали в УВД Могилевского облисполкома, передает ОНТ.

За такое административное правонарушение может грозить штраф и не только.

«Если собака без намордника и поводка кого-то напугала, то вступает в силу часть 1 статьи 16.30 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение правил содержания животных». Она предусматривает предупреждение либо штраф до 15 базовых величин (Br600)», – объяснил представитель Октябрьского РОВД Могилева Александр Крутиков.

Если же собака покусала человека или нанесла какой-либо вред, сумма штрафа возрастает до 30 БВ (Br1200). Это также чревато общественными работами либо административным арестом.

Без намордников можно выгуливать только собак, которые в холке не выше 25 см, и щенков до трех месяцев.

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