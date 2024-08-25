Можно ли в Беларуси выгуливать собаку без намордника?
- 25.08.2024, 19:36
Ответили в МВД.
Выгул собак без намордников считается административным правонарушением, рассказали в УВД Могилевского облисполкома, передает ОНТ.
За такое административное правонарушение может грозить штраф и не только.
«Если собака без намордника и поводка кого-то напугала, то вступает в силу часть 1 статьи 16.30 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение правил содержания животных». Она предусматривает предупреждение либо штраф до 15 базовых величин (Br600)», – объяснил представитель Октябрьского РОВД Могилева Александр Крутиков.
Если же собака покусала человека или нанесла какой-либо вред, сумма штрафа возрастает до 30 БВ (Br1200). Это также чревато общественными работами либо административным арестом.
Без намордников можно выгуливать только собак, которые в холке не выше 25 см, и щенков до трех месяцев.