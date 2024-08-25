Трамп пообещал Зеленскому поддерживать Украину в случае победы на выборах 15 25.08.2024, 20:11

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Об этом сообщил президент Украины.

Для понимания уровня будущей поддержки Украины со стороны США стоит дождаться результатов президентских выборов, которые запланированы на ноябрь 2024 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью индийским СМИ.

Отвечая на вопрос о возможном развитии событий в случае избрания Дональда Трампа, он сказал, что ситуация станет понятной в ноябре.

По словам Зеленского, в ходе личных переговоров с Дональдом Трампом, американский миллиардер обещал поддерживать Украину в случае победы на выборах в Соединенных Штатах.

«Но я не получил никаких сигналов от его команды о том, или, собственно, от него, потому что мы имели один двусторонний разговор... Во время войны мы имели один телефонный разговор. И я слышал месседжи только, что он будет поддерживать Украину, что он стремится остановить войну, чтобы Украина была независимой европейской свободной страной. Вот все месседжи, которые я получил от него непосредственно», - сказал Зеленский.

Он также дожал, что не может прогнозировать уровень поддержки Украины со стороны США.

«Давайте посмотрим, что будет в ноябре», - призвал он.

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