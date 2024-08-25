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Еще один юный белорусский футболист продолжит карьеру в Европе

  • 25.08.2024, 20:55
Еще один юный белорусский футболист продолжит карьеру в Европе
Владислав Воронин

Владислав Воронин заинтересовал английский клуб.

Полузащитник сборной Беларуси (U-16) Владислав Воронин в скором времени прибудет в расположение английского «Кристал Пэлас», сообщает «Прессбол».

К команде 15-летний игрок минского «Динамо» (U-17) присоединится после успешной процедуры оформления визы.

Белоруса заметили скауты после недельного отборочного тура с участием профессиональных испанских клубов и тренеров UEFA Pro – The Showcase / Madrid 2024.

«Кристал Пэлас» – английский профессиональный футбольный клуб из Кройдона южный Лондон. В настоящее время команда выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе системы футбольных лиг Англии.

Ранее юный белорусский футболист Алексей Майоров подписал контракт с мадридским «Реалом». Суммой сделки 12-летний белорус установил рекорд для спортсменов своего возраста.

Мальчик – внук известного в прошлом игрока минского «Динамо» времен Советского Союза Александра Кистеня.

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