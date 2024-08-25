«Ливерпуль» впервые за 33 года начал АПЛ двумя победами с новым тренером
- 25.08.2024, 21:24
Сегодня ливерпульцы победили «Брентфорд».
«Ливерпуль» одержал победу над «Брентфордом» во втором туре Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 2:0.
Голы забили Луис Диас (13-я минута) и Мохамед Салах (70). В этом матче игроки «Ливерпуля» сделали 92% точных пасов — лучший результат команды с 2004 года.
«Ливерпуль» выиграл второй матч в АПЛ под руководством Арне Слота, который сменил во главе команды Юргена Клоппа.
Слот стал первым тренером после Грэма Сунесса в 1991 году, кому удалось стартовать с командой в АПЛ с двух побед.
После Сунесса «Ливерпуль» возглавляли Рой Эванс, Жерар Улье, Рафаэль Бенитес, Рой Ходжсон, Кенни Далглиш, Брендан Роджерс и Клопп.
Слот стал первым голландцем на посту главного тренера «Ливерпуля». Ранее он возглавлял «Фейенорд», «Камбюр» и АЗ.
В третьем туре «Ливерпуль» 1 сентября сыграет в гостях с «Манчестер Юнайтед».