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Украинские военные ударили по оккупантам из танка М1 Abrams

  • 25.08.2024, 21:26
Украинские военные ударили по оккупантам из танка М1 Abrams

Видео.

Украинские военные показали кадры, как обнаружили и уничтожили скопление россиян в одном из зданий на Покровском направлении из танка М1 Abrams.

Об этом сообщает 47-я отдельная механизированная бригада в Telegram.

Согласно опубликованной информации, в первую очередь аэроразведчики 25-го отдельного штурмового батальона обнаружили скопление россиян в одном из зданий на Покровском направлении.

После этого танкисты 47-й отдельной механизированной бригады, используя американский танк М1 Abrams, нанесли удар по оккупантам, сорвав их планы штурмовать позиции ВСУ.

«Убийственная сила, месть и возмездие за павших — танк М1 Abrams», - отметили военные.

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