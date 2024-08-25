В Беларуси продолжает сокращаться количество банкоматов и инфокиосков 2 25.08.2024, 21:50

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При этом количество платежных карт продолжает расти.

Количество банковских платежных карт в Беларуси продолжает расти. А вот банкоматов и инфокиосков в стране за последнее время стало меньше. Это следует из данных Нацбанка, обратил внимание Myfin.by.

По данным Нацбанка, в Беларуси на 1 июля этого года количество банковских платежных карточек, находящихся в обращении, составляло 19 299 068 единиц. Для сравнения: на 1 июля 2023 года число платежных карт в Беларуси было меньше — 18 742 851.

Если говорить о банкоматах и инфокиосках, то их количество сократилось. На 1 июля текущего года в нашей стране насчитывалось 4120 банкоматов (годом ранее — 4186) и 1885 инфокиосков (на начало июля 2023-го — 2043).

Количество пунктов выдачи наличных денежных средств почти не изменилось: 2465 на 1 июля 2024-го и 2467 годом ранее.

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