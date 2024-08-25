Вольфович: Танки, авиация, системы «Полонез» переброшены к границе с Украиной 33 25.08.2024, 22:01

10,304

Александр Вольфович

Госсекретарь Совбеза также сообщил о создании ряда группировок, которые вышли на южное направление.

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ сообщил, что танки, авиация, системы «Полонез» охраняют границу Беларуси с Украиной.

Он акцентировал внимание на том, что был создан ряд группировок, которые вышли на южное операционное направление.

По словам Вольфовича, сегодня личный состав сил специальных операций, механизированных подразделений, сил средств противовоздушной обороны, созданными группировками войск, осуществляют охрану государственной границы на южном направлении. Кроме того, осуществляется также и прикрытие.

- Прикрывают спину нашим пограничным подразделениям и воинским частям, - подчеркнул Вольфович.

В сюжете телеканал ОНТ уточнили, что на усиление государственной границы Беларуси были переброшены танки, авиация, реактивные системы залпового огня «Полонез».

Как сообщал Charter97.org, Киев требует от режима Лукашенко не совершать «трагических ошибок» и отвести войска.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com