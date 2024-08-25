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ВСУ продвинулись в Курской области

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  • 25.08.2024, 22:27
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ВСУ продвинулись в Курской области

Украинцы взяли под контроль еще два населенных пункта.

Военные Вооруженных сил Украины продвинулись в Курской области. Более того украинские защитники взяли под контроль еще два населенных пункта.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Сегодня Зеленский выслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Есть продвижение наших в Курской области от 1 до 3 километров. Взяли под контроль еще 2 населенных пункта. Продолжаются активные действия в отношении еще одного населенного пункта», - сообщил президент Украины.

В то же время глава государства отметил, что украинские военные пополнили обменный фонд.

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