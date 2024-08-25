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Зеленский созвал совещание с главами силовых ведомств

  • 25.08.2024, 23:05
Зеленский созвал совещание с главами силовых ведомств

Что будут обсуждать.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook ОП, что на завтра 26 августа созвал совещание с руководителями правоохранительных органов.

«На завтра я назначил совещание с участием руководителей правоохранительных органов Украины – СБУ, МВД, ГБР. А также будут руководители НАБУ, САП, председатель Государственной пограничной службы Украины, генеральный прокурор, представители разведки», – рассказал глава государства.

По словам Зеленского, на совещании «многие вещи надо обсудить» и «выводы сделать».

«Относительно тех лиц, кто работает против нашего государства: предателей Украины, которые помогали российской агрессии или оправдывают ее, которые сбежали из Украины, скрываясь от ответственности. Нашему государству нужны четкие ответы в отношении таких лиц. Четкая ответственность. Чтобы все эти «товарищи» получили то, чего заслуживают, где бы они ни прятались и куда бы ни побежали», – подчеркнул президент Украины.

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