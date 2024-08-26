Под Ивацевичами столкнулись два Peugeot 26.08.2024, 1:32

Погиб пассажир.

Один человек погиб и четверо госпитализированы в результате столкновения двух автомобилей в Ивацевичском районе.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 августа, около 11 утра на автодороге «Ивацевичи – Пинск – Столин». Водитель автомобиля Peugeot 42 лет при обнаружении препятствия выехала на полосу встречного движения.

В результате машина столкнулась с другим Peugeot под управлением 56-летнего мужчины.

К сожалению, погиб 51-летний пассажир первой легковушки, водитель госпитализирована. В салоне также находился двухлетний ребенок – ему оказали медпомощь и отпустили домой.

Водитель и двое пассажиров второго автомобиля (50-летняя женщина и 13-летняя девочка) доставлены в больницу.

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