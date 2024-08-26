БАТЭ не входит даже в первую десятку чемпионата Беларуси по футболу 26.08.2024, 6:08

У борисовчан нет побед в шести турах подряд.

В чемпионате Беларуси были сыграны матчи 19-го тура. Позади почти две трети дистанции, и одна из главных неожиданностей — провал борисовского БАТЭ.

Сегодня, 25 августа, БАТЭ проиграл дома жодинскому клубу «Торпедо-БЕЛАЗ» — 1:2. У борисовчан нет побед в шести турах подряд.

Всего в 19 матчах в активе команды, которая не так давно была многократным чемпионом и достойно представляла Беларусь в еврокубках, лишь пять побед. Сейчас с 20 очками БАТЭ занимает 11-е место среди 16 участников. Более того, по потерянным очкам их опережают даже «Сморгонь» и «Нафтан». То есть борисовчане стремительно приближаются к компании аутсайдеров.

Главный тренер команды в нынешнем чемпионате — Игорь Криушенко. Ни он, ни председатель правления клуба Андрей Капский, который возглавил БАТЭ после смерти Анатолия Капского, пока не заявляли о намерении подать в отставку, пишет «Зеркало».

Лидирует же гродненский «Неман» — 40 очков после 18 матчей. У «Торпедо-БЕЛАЗ» на один балл меньше после 19 игр. Минское «Динамо» идет третьим — 35 очков после 15 игр (несколько матчей были перенесены из-за участия в еврокубках).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com