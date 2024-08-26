БАТЭ не входит даже в первую десятку чемпионата Беларуси по футболу
- 26.08.2024, 6:08
У борисовчан нет побед в шести турах подряд.
В чемпионате Беларуси были сыграны матчи 19-го тура. Позади почти две трети дистанции, и одна из главных неожиданностей — провал борисовского БАТЭ.
Сегодня, 25 августа, БАТЭ проиграл дома жодинскому клубу «Торпедо-БЕЛАЗ» — 1:2. У борисовчан нет побед в шести турах подряд.
Всего в 19 матчах в активе команды, которая не так давно была многократным чемпионом и достойно представляла Беларусь в еврокубках, лишь пять побед. Сейчас с 20 очками БАТЭ занимает 11-е место среди 16 участников. Более того, по потерянным очкам их опережают даже «Сморгонь» и «Нафтан». То есть борисовчане стремительно приближаются к компании аутсайдеров.
Главный тренер команды в нынешнем чемпионате — Игорь Криушенко. Ни он, ни председатель правления клуба Андрей Капский, который возглавил БАТЭ после смерти Анатолия Капского, пока не заявляли о намерении подать в отставку, пишет «Зеркало».
Лидирует же гродненский «Неман» — 40 очков после 18 матчей. У «Торпедо-БЕЛАЗ» на один балл меньше после 19 игр. Минское «Динамо» идет третьим — 35 очков после 15 игр (несколько матчей были перенесены из-за участия в еврокубках).