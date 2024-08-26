«Скоро Лукашенко будет сидеть в Гааге» 26.08.2024, 7:39

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А над Минском развеваться БЧБ-флаг.

Украинский народный депутат Алексей Гончаренко поздравил белорусов с 33-годовщиной независимости.

«Беларусь должна была отмечать День независимости, как и многие страны, которые стали независимыми после распада СССР. Но за 30 лет режим диктатора Лукашенко украл у белорусов их национальные символы, идентичность и независимость, обменяв их на «союзное государство» с Россией.

Именно поэтому межфракционное объединение «За демократическую Беларусь» призывает разорвать дипломатические отношения с Беларусью!

Надеемся, скоро над Минском будет развеваться бело-красно-белый флаг, а Лукашенко с его кремлевскими хозяевами будут сидеть в Гааге», — заявил Гончаренко

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