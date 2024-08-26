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Дроны массово атаковали Россию

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  • 26.08.2024, 7:46
  • 2,474
Дроны массово атаковали Россию

Минимум семь областей РФ под ударом.

Украинские дроны совершили налет на военные объект в РФ.

За ночь над территорией РФ сбиты 20 БПЛА, заявили в Минобороны РФ

«9 БПЛА сбиты над территорией Саратовской области, 3 – над территорией Курской области, по 2 БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному БПЛА уничтожены над территориями Орловской и Рязанской областей», — сообщает ведомство.

Взрывы слышали еще и в Йошкар-Оле и Энгельсе.

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