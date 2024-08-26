«После этого война начнет заканчиваться» 26.08.2024, 7:53

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Давайте перенесемся в январь 2025 года.

Я не знаю, когда закончится война, но я могу предположить, когда она может начать заканчиваться, пишет в Telegram украинский журналист Роман Шрайк

В своих рассуждениях я отталкиваюсь от того, что в голове у Путина. Потому что для договоренностей нужны двое, и пока Путин не готов вести переговоры, ни о каких переговорах говорить смысла нет.

На этот момент Путину переговоры не нужны. Его армия продолжает прокладывать дороги смерти на Донбассе, площадь захваченных территорий растет, народ идет подписывать контракты, а финансов для всего этого хватает. Да, есть операция ЗСУ в Курской области, но похоже, что Путин рассматривает ее как что-то случайное и временное.

А теперь давайте перенесемся в январь 2025 года.

В декабре на закрытие дыры в бюджете уйдут очередные миллиарды из ФНБ. В целом за год ФНБ сократится на $20–30 млрд и останется еще 20–30. То есть хватит до конца 2025 года, а дальше придется печатать.

На складах с советской бронетехникой к середине 2025 года в основном останется рухлядь. Да, можно воевать мясом, артой и КАБами. Но мясо стоит дорого, потенциальных участников программы «получи миллион рублей и дрон в голову» не бесконечное количество, а вторую волну принудительной мобилизации проводить очень не хочется. С КАБ после обкатки Ф-16 тоже может стать сложнее.

То есть душа требует продолжения банкета, но деньги и ресурсы на этот банкет уже заканчиваются. Их конец виден.

Исходя из этого я предполагаю, что в начале 2025 года Путин всерьез задумается о переговорах.

Только не нужно путать его перманентный клоунский трындеж про «готовность» с реальной готовностью. Ну и учтите, что быстро эта каша не сварится, мы уже должны привыкнуть, что все происходит медленно.

Какой будет ситуация на поле боя в начале 2025 года, угадать сложно. А она первостепенно важна.

Кто победит на выборах в США, пока тоже неясно. Тут играет роль не только личность нового президента, но и расклад в обеих палатах Конгресса.

Но думаю, что любой итог выборов в США не станет полной катастрофой, учитывая международные программы помощи на 2025 год. В зависимости от исхода выборов, оружия от западных партнеров украинцы получат или столько же, как в 2024, или меньше, но 2025 год в любом случае продержатся.

То есть положение на фронте и исход выборов в США могут усилить или ослабить наши позиции, а также желание вести переговоры.

Итого. В 2025 году начнет просматриваться предел ресурсов у РФ, что может стать мотивом для инициирования переговоров. О каких-то других подробностях пока рассуждать рано.

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