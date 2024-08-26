Как поведет себя доллар в белорусских обменниках 26.08.2024, 7:56

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Фото: tut.by

Прогноз до конца августа.

На мировом финансовом рынке в конце прошлой недели прошёл знаковый мировой финансовый симпозиум в Джексон-Хоул (США), пишет myfin.by.

В американском местечке в конце лета, начиная с 1982 года собираются ведущие банкиры мира для обсуждении текущих вопросов. В этом году внимание было привлечено к выступлению руководителя ФРС Джерома Пауэлла, посвящённое грядущему понижению процентной ставки ФРС.

Из выступления следует, что вопрос понижения ставки на ближайшем заседании 18 сентября практически решён. Открытым остаётся величина первого шага. Напомним, что сейчас процентная ставка ФРС США находится на максимуме за последние 23 года с величиной 5,25-5,50%.

Курс основной валютной пары по итогам выступления Пауэлла поднялся до максимума с июля прошлого года в EUR/USD 1,1200. На недельном графике пары курс пробивает верхнюю границу с перспективой выхода к отметке на уровень 1,1500. На белорусском валютном рынке подобные изменения на внебиржевом рынке Форекс приводят к повышению обменного курса евро.

Исходя из сказанного, на начавшейся неделе можно ожидать незначительного снижения курса доллара до USD/BYN 3,160 в первые дни и коррекции до 3,1850 – 3,200 к закрытию недели. Курс российского рубля на белорусском валютном рынке около текущих значений RUB/BYN 3,500 – 3,530 за 100 российских рублей.

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