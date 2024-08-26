ISW: Россия сняла с фронта десантников 6 26.08.2024, 8:16

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Их отправляют в Курскую область.

Командование армии РФ продолжает перебрасывать воздушно-десантные подразделения — для того, чтобы попытаться выстроить оборону против наступления ВСУ в Курской области, говорится в сводке ISW за 25 августа.

Сообщается, что командиры российской 810-й бригады морской пехоты, 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот), 11-й бригады ВДВ, 56-го полка ВДВ (7-я дивизия) и 51-го полка ВДВ (106-я дивизия) 24 августа проинформировали русского диктатора Владимира Путина о «выполнении боевых задачах на российских территориях, граничащих с Украиной» — по всей вероятности, имелась в виду Курская область.

В ISW утверждают, что обнаружили доказательства того, что командование армии РФ недавно передислоцировало на Курщину части 56-го полка ВДВ из района Роботино на западе Запорожской области. Плюс, считают аналитики, тот факт, что командир 51-го полка ВДВ докладывал диктатору Путина вместе с командирами других подразделений, недавно передислоцированными в Курскую область, говорит о том, что данное подразделение тоже было туда переброшено.

До этого части 51-го полка ВДВ, сообщают в ISW, находились в районе Северска вместе с другими подразделениями 106-й дивизии. Также есть информация, что Россия, по-видимому, передислоцировала части 810-й и 155-й бригад морской пехоты с линии фронта на севере Харьковской области и, вероятно, передислоцировала части 11-й бригады ВДВ из района Часова Яра.

Несколько российских «военкоров» утверждали, что ВСУ окружили части российской 18-й мотострелковой дивизии в Малой Локне (к северу от Суджи) и что части либо российской 810-й морской пехотной бригады, либо 1427-го мотострелкового полка прорвали окружение ВСУ и позволили остаткам 18-й мотострелковой дивизии армии РФ отступить.

Также есть информация, что бои в Малой Локне ничуть не мешают ВСУ атаковать и другие части армии РФ в Курской области.

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