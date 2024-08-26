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Дилемма Лукашенко

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  • Владимир Пастухов
  • 26.08.2024, 8:17
  • 7,148
Дилемма Лукашенко

Куда ни кинь – всюду клин.

Дилемма Лукашенко: можно ли откупиться от Путина таким образом, чтобы не спровоцировать в Беларуси новую революционную ситуацию?

Белорусы как бы посередине между русскими и украинцами по темпераменту. Предугадать, как поведет себя армия, а вслед за ней и общество, если она понесет существенные потери при штурме украинских укрепрайонов, не возьмется никто.

Но и зависимость немолодого диктатора от России выросла до катастрофических пределов. Не выполнишь просьбу – в Москве найдут Беларуси «другую вдову».

Как быть? Пропустить через границу только одних вагнеровцев, а своих оставить маршировать вдоль границы? Но сколько там тех вагнеровцев? И смогут ли они что-то сделать с озверевшей за годы войны украинской армией? А если Украина ответит? А если собственная армия поддержит украинскую? Что тогда, ядерное оружие применять? А кто ж ему дасть…

В общем, куда ни кинь – всюду клин. Как жить, баб Шур? …

Владимир Пастухов, Telegram

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