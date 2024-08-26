ISW: Арест Дурова меняет ситуацию для российской армии в Украине

ISW: Арест Дурова меняет ситуацию для российской армии в Украине3
- 26.08.2024, 8:23
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Оккупанты в состоянии неопределенности.
Российские «военкоры» отреагировали на задержание французскими правоохранителями основателя Telegram Павла Дурова. В своих сообщениях они сосредоточились на том, как армия РФ из-за отсутствия собственных надежный линий связи полагается на данный мессенджер, пишет Институт изучения войны (ISW).
Внезапная неопределенность относительно дальнейшей способности Telegram работать в России и любые сбои в работе Telegram, считают в ISW, вероятно, повлияют на российские фронтовые операции, и в случае полной блокировки, ухудшат операции армии РФ в ближайшей перспективе.
А пользователи Telegram из числа офицеров армии РФ могут начать мигрировать из мессенджера — в любом случае — из-за страха, что система будет скомпрометирована, пока Дуров находится под арестом во Франции (даже если операции в Telegram якобы или фактически оказались не затронуты данным событием), подытожили в ISW.