NYT: Украина получила важную информацию от Запада перед наступлением на Курскую область РФ 2 26.08.2024, 8:29

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Она сыграла решающую роль в операции.

Перед началом Курской операции Украина получила от Соединенных Штатов Америки и Великобритании спутниковые снимки и другие данные о регионе.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников и британских аналитиков. Собеседники утверждают, что информация была предоставлена не для наступления вглубь территории страны-агрессора.

Американские чиновники рассказали журналистам, что спутниковые снимки и другие данные передавались, чтобы командование ВСУ лучше отслеживало подкрепления оккупационных войск, которые могли бы представлять угрозу.

По их мнению, попытки Украины держать под контролем больше территорий на границе с РФ могут привести к риску перенапряжения линий снабжения Сил обороны и ослабления защитных возможностей. Кроме того, сосредоточение войск в Курской области может создать уязвимые места на восточном фронте. В частности, угрожающая обстановка на Донбассе, где продолжаются тяжелые бои с оккупантами.

Аналитик британской разведывательной компании Janes Джеймс Рэндс считает, что расширение линии фронта требует значительных ресурсов. Это может истощить другие участки фронта или уменьшить резервы.

В то же время ВСУ продемонстрировали способность проводить комплексные наступательные операции, координируя действия пехоты, бронетехники и артиллерии.

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