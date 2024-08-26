Дурову продлили пребывание под стражей

Дурову продлили пребывание под стражей1
- 26.08.2024, 8:54
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Этот период может длиться до 96 часов.
Французские судебные власти продлили срок содержания под стражей основателя и руководителя Telegram Павла Дурова.
Как пишет Le Monde, арест Дурова в аэропорту Ле Бурже поздно вечером в субботу стал последним необычным поворотом в карьере одного из самых влиятельных мировых технологических деятелей.
Издание со ссылкой близкий к расследованию источник сообщает, что следственный судья, который ведет дело, продлил задержание 39-летнего Дурова.
Как сообщается, этот первоначальный период содержания под стражей для допроса может длиться максимум 96 часов.
По истечении этого срока судья может принять решение об освобождении или выдвижении обвинений и продлении срока содержания под стражей.