Автобусы из Варшавы в Минск опаздывают с выездом на 13 часов
- 26.08.2024, 8:55
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Из-за очередей на границе.
Telegram-канал Минсктранса сообщает, что автобус Варшава — Минск, который должен был выехать из столицы Польши вчера в 21:00, будет выполнять рейс сегодня в 10:00 из-за длительного прохождения границ. И пассажиры, которые должны были ехать в 23:00 и в 7:00, могут воспользоваться поездкой при наличии свободных мест (автобус АС5278-7).
Автобус Варшава — Минск, который должен был отправиться из Варшавы в 23:00 вчера, выедет сегодня в 12:00. Пассажиры на 07:00 и 12:00 могут воспользоваться поездкой при наличии свободных мест (автобус АС5278-7).