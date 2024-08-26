Путин готовит в России социальный взрыв Юрий Богданов

26.08.2024, 9:06

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Юрий Богданов

С непредсказуемыми последствиями.

Многие СМИ решили перепечатать данные государственной социологии РФ от ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения). Там они показали, что через неделю рейтинг Путина снизился на 3,5%, а уровень доверия на 2,6%. Но при этом доверие все еще выше 70%.

Данным ВЦИОМ, конечно, нельзя доверять. Ибо, во-первых, сама контора обслуживает Кремль, а во-вторых, ждать от россиян исключительно честных ответов не стоит. Из-за страха перед репрессиями и эффектов «социально приемлемого ответа». Это не говорит, что они не поддерживают Путина или войну, но какие-либо конкретные цифры в паблике – фуфло. Но то, что результаты опроса появились именно в таком виде, а в их распространение вложили большие ресурсы свидетельствует, что реальная социология гораздо хуже.

Публикация таких данных может (и, скорее всего, является) элементом попытки канализировать напряжение. Найти ответственных за Курск, постоянные атаки по российскому тылу, теракты ИГИЛ, экономические невзгоды придется. Назначать и публично наказывать виновных – тоже. Затем будет сделан вид, что власть «слышит простой народ» и работает над решением проблем.

Кроме того, нужно подготовить общество к возможным непопулярным шагам или плохим новостям. От провалов на фронте до вероятной новой волны мобилизации. Соответственно, публикация информации о снижении поддержки может являться шагом для установления информационного контроля за недовольством, чтобы благодаря пропаганде регулировать нарратив – чем можно возмущаться, а чем не стоит.

Данные по уровню тревожности (это уже более релевантное исследование), резко возросшей за 2 недели на 9% – до 46% – более показательны для прямой аналитики. Да, показатель очень далек от рекорда времен первой волны мобилизации в 2022 – тогда она долетала до 70%, но уже сопоставимы с периодом бунта Пригожина.

Из-за того, что большинству россиян наплевать на что-либо помимо собственного комфорта, никаких очередей к военкоматам не наблюдается даже после вторжения в российский хартленд. Наблюдается раздражение и поиск ответственных. Российское общество, как от него не скрывают реальность затяжной и кровавой войны, находится в состоянии постоянного ощутимого стресса.

Источником этого раздражения является в том числе то, что сначала мобилизация, затем бунт Пригожина, а сейчас постоянные атаки по тылам и вторжение в Россию нарушают социальный договор между российским обществом и путинским режимом: «экономическая стабильность, относительная безопасность и телевизионное величие в обмен на аполитичность».

Да, такое общество не может организовать восстание против власти. Но – разочарованное и раздраженное – не пойдет на мобилизацию сил ради сохранения режима, не будет его поддерживать (что именно Пригожин доказал), а в случае глубокого кризиса быстро скатится к хаотическому насилию. Поэтому да, даже текущий уровень тревожности может иметь долгосрочные последствия для внутренней стабильности РФ.

Таким образом, публикация данных о снижении поддержки и реальном росте тревожности населения РФ требуют от Путина и Ко попытаться сделать это недовольство контролируемым. Направлять его будут на плохих бояр, а также на «внутренние и внешние враги»: мигрантов, геев, украинцев, Запад, рептилоидов и т.д. Это обычная практика для автократий и диктатур, но по плану все идет не всегда. Провокация ненависти всегда рождает ненависть. Насилие рождает насилие.

Сегментация общества с поиском внутренних врагов – если что пойдет не так – порождает риски внутреннего взрыва, мгновенного или отложного. С непредсказуемыми последствиями, которых можно избежать. Если закончить войну, устранить Путина, начать процесс денацификации российского государства и общества. Но способны ли на это в России? На сегодняшний день – нет. Поэтому им рано или поздно будет еще страшнее и гораздо болезненнее. И да, Курская операция бросила в этот процесс несколько дров. Но никто не бросил их больше, чем сам Путин.

Юрий Богданов, «Фейсбук»

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