Der Spiegel: Еще один прокол Минобороны РФ 26.08.2024, 9:25

5,384

Украина «ослепила» врага.

Военная кампания Украины в Курской области РФ показала много недочетов и проколов в российском Минобороны. Один из них — хваленная российская система РЭБ.

Западные военные эксперты подчеркнули, что успех Курской военной операции стал возможен благодаря как украинской разведке, так и применению систем РЭБ, информирует ресурс Der Spiegel.

Сотрудник Королевского института объединенных служб Томас Витингтон заявил, что именно системы РЭБ является важнейшим элементом в войне.

Киев в войне использует как отечественные, так и зарубежные системы РЭБ. Более того, не стоит забывать и о том, что у Украины есть очень хорошие программисты.

Киеву удалось «ослепить» вражескую систему РЭБ, а противник не мог понять, куда и как ему наводить свою артиллерию, чтобы противостоять прорыву ВСУ.

Также в этом деле важна и разведка. Чтобы отследить вражеских солдат, не нужно пытаться расшифровать перехваченные радиоразговоры. Достаточно просто отследить средства коммуникации врага.

Война в Украине, а особенно прорыв ВСУ на Курщине, показал, что с хваленной системой РЭБ РФ не все так и гладко.

Витингтон заявил, что в РФ так и не научились активно использовать системы РЭБ по всей линии фронта. Если на одном участке фронта РФ показывает неплохие результаты, то на других участках бывают большие провалы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com