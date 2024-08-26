Der Spiegel: Еще один прокол Минобороны РФ
- 26.08.2024, 9:25
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Украина «ослепила» врага.
Военная кампания Украины в Курской области РФ показала много недочетов и проколов в российском Минобороны. Один из них — хваленная российская система РЭБ.
Западные военные эксперты подчеркнули, что успех Курской военной операции стал возможен благодаря как украинской разведке, так и применению систем РЭБ, информирует ресурс Der Spiegel.
Сотрудник Королевского института объединенных служб Томас Витингтон заявил, что именно системы РЭБ является важнейшим элементом в войне.
Киев в войне использует как отечественные, так и зарубежные системы РЭБ. Более того, не стоит забывать и о том, что у Украины есть очень хорошие программисты.
Киеву удалось «ослепить» вражескую систему РЭБ, а противник не мог понять, куда и как ему наводить свою артиллерию, чтобы противостоять прорыву ВСУ.
Также в этом деле важна и разведка. Чтобы отследить вражеских солдат, не нужно пытаться расшифровать перехваченные радиоразговоры. Достаточно просто отследить средства коммуникации врага.
Война в Украине, а особенно прорыв ВСУ на Курщине, показал, что с хваленной системой РЭБ РФ не все так и гладко.
Витингтон заявил, что в РФ так и не научились активно использовать системы РЭБ по всей линии фронта. Если на одном участке фронта РФ показывает неплохие результаты, то на других участках бывают большие провалы.