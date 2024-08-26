«Китай уже все сказал Лукашенко» 5 26.08.2024, 9:35

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На кону — сотни миллиардов долларов.

С 22 по 23 августа 2024 года по приглашению премьер-министра Романа Головченко Беларусь с официальным визитом посетил глава Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цян.

По итогам визита было подписано совместное коммюнике. Следует обратить внимание на один из пунктов, обращает внимание политолог Дмитрий Болкунец

«Обе стороны договорились укреплять сотрудничество по грузовым поездам Китай-Европа, создать механизм сотрудничества по грузовым поездам Китай-Европа между правительствами двух стран, развивать инфраструктурное сообщение, совместно обеспечивать безопасность каналов перевозки грузовых поездов Китай-Европа, продвигать сотрудничество в области внедрения грузовых поездов Китай-Европа. автоматизированные системы контейнерных площадок на контейнерных терминалах, а также повысить качество и эффективность перевозок. Обе стороны будут углублять строительство транспортной инфраструктуры и техническое сотрудничество, укреплять сотрудничество в сфере прямых автомобильных перевозок между Китаем и Европой, а также совместно поддерживать безопасность и бесперебойность международной логистической цепочки поставок. Обе стороны окажут поддержку и содействие авиатранспортным компаниям двух стран в постепенном увеличении пассажирских и грузовых маршрутов в соответствии с рыночными принципами», — говорится в коммюнике.

«Выполнение данного положения при Лукашенко невозможно. В Китае это прекрасно знают. Цена вопроса — сотни миллиардов долларов внешнеторговых операций между Китаем и ЕС. Дипломатически Китай все сказал», — считает Болкунец.

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