В Украине экстренно отключают свет 2 26.08.2024, 9:38

3,956

После ракетного удара РФ.

На фоне новой массированной ракетной атаки РФ Укрэнерго выдал распоряжение о введении экстренных отключений света.

Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в Telegram-канале ДТЕК.

«Обращаем внимание, что при экстренных отключениях графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, — не действуют. Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев», — говорится в сообщении.

Утром в понедельник, 26 августа в Киеве, Харькове, Кропивницком, Одессе, Днепре, Киеве и ряде других городов прогремели взрывы из-за ракетной атаки армии страны-агрессора РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com