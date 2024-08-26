В Украине экстренно отключают свет

В Украине экстренно отключают свет2
- 26.08.2024, 9:38
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После ракетного удара РФ.
На фоне новой массированной ракетной атаки РФ Укрэнерго выдал распоряжение о введении экстренных отключений света.
Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в Telegram-канале ДТЕК.
«Обращаем внимание, что при экстренных отключениях графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, — не действуют. Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев», — говорится в сообщении.
Утром в понедельник, 26 августа в Киеве, Харькове, Кропивницком, Одессе, Днепре, Киеве и ряде других городов прогремели взрывы из-за ракетной атаки армии страны-агрессора РФ.