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В Украине экстренно отключают свет

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  • 26.08.2024, 9:38
  • 3,956
В Украине экстренно отключают свет

После ракетного удара РФ.

На фоне новой массированной ракетной атаки РФ Укрэнерго выдал распоряжение о введении экстренных отключений света.

Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в Telegram-канале ДТЕК.

«Обращаем внимание, что при экстренных отключениях графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, — не действуют. Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев», — говорится в сообщении.

Утром в понедельник, 26 августа в Киеве, Харькове, Кропивницком, Одессе, Днепре, Киеве и ряде других городов прогремели взрывы из-за ракетной атаки армии страны-агрессора РФ.

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