Белорусские власти против здравого смысла
- Марк Дзюба
- 26.08.2024, 9:47
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Что не так с распределением выпускников в Беларуси.
Беларусь остается единственной страной в Европе, где все еще существует принудительное трудоустройство молодых специалистов в массовом порядке. Эта практика сохранилась с советских времен, причем с 2000-х она ужесточилась.
Многие белорусские выпускники оказываются в роли крепостных и вынуждены работать буквально за койко-место и еду. При этом практика распределения очевидно противоречит основному законы страны и здравому смыслу.
В статье 30 Конституции говорится: «Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства».
В статье 41 отмечается, что гражданам гарантируется «право на выбор профессии, рода занятий и работы», а «принудительный труд запрещается». Да, выпускники вроде как могут самостоятельно найти рабочее место для распределения и принести заявку от работодателя, но комиссия может ее легко отклонить.
В статье 49 говорится: «Каждый может на конкурсной основе бесплатно получить соответствующее образование в государственных учебных заведениях». Но если за получение образования нужно отработать, то какое же оно бесплатное?
Чиновники любят повторять: если молодые люди учились за «бюджетные деньги», то государство имеет право требовать от них отдачи. Но и это манипуляция: по факту белорусские семьи платят дважды: сначала их налоги идут на образование, а потом власти отправляют молодежь по распределению.
Чиновники любят говорить, что распределение – это «гарантия первого рабочего места», но забывают уточнить, какого качества. Молодые люди часто оказываются в глубинке в предприятиях и организациях, в которые никто не хочет трудоустраиваться. Выпускникам не предлагают хорошо оплачиваемые или престижные вакансии.
Лишают мотивации одновременно и молодых еще недавно амбициозных людей, и их работодателей: первые делают вид, что работают (уволить их нельзя), вторые – что платят, не думая о повышении привлекательности рабочих мест.
То, что система распределения является издевательством, очевидно всем вокруг, но только на белорусским властям. Последовать их примеру отказываются даже в путинской России. В прошлом году там завернули законопроект об обязательном распределении выпускников.
Прозвучавшие аргументы: нарушение прав молодых людей, несоответствие современным экономическим реалиям, наличие достаточного механизма в виде целевого обучения (по целевому направлению от предприятий, напомним, обучают и в Беларуси).
Вместо того, чтобы отказаться от порочной практики, которая лишь затыкает дыры, но никак не способствует повышению эффективности экономики, белорусские власти идут на ее ужесточение.
В прошлом году министр образования Андрей Иванец выступил за введение распределения для платников и значительное повышение суммы возмещения за неотработку по распределению, а Александр Лукашенко публично выступил за увеличение срока отработки:
– Что такое два года? Это, считайте, мы его обучали в вузе и еще через наставничество, через приобретаемый опыт два года обучаем на работе.
Возможно, эти идеи еще реализуют, а что уже сделано – подготовлены новые законодательные поправки, согласно которым избежать распределения станет еще сложнее.
Белорусские власти занимаются чем угодно, только не предоставлением молодежи возможностей для самореализации.
Марк Дзюба, «Салiдарнасць»