Польша экстренно подняла в небо авиацию 26.08.2024, 9:53

2,876

Из-за ракетного удара РФ.

Утром 26 августа Польша подняла авиацию из-за угрозы российских ракет, пока Украина находится под массированным вражеским ударом.

Об этом сообщило Оперативное командование польской армии в соцсети Twitter (X).

Как отметили польские военные, с «раннего утра они наблюдают интенсивные удары России по объектам, которые расположены, в том числе, на западной территории Украины».

По данным Польши, последняя такая активизация деятельности российской авиации, в ходе которой были нанесены удары на западе Украины, была зафиксирована 8 июля этого года. Тогда россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет, а в Шевченковском районе столицы был полностью уничтожен подъезд жилого дома. В тот день погибли 33 человека, а еще 121 получили ранения.

Польские военные отметили, что все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства страны – запущены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com