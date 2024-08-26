Польша экстренно подняла в небо авиацию
- 26.08.2024, 9:53
- 2,876
Из-за ракетного удара РФ.
Утром 26 августа Польша подняла авиацию из-за угрозы российских ракет, пока Украина находится под массированным вражеским ударом.
Об этом сообщило Оперативное командование польской армии в соцсети Twitter (X).
Как отметили польские военные, с «раннего утра они наблюдают интенсивные удары России по объектам, которые расположены, в том числе, на западной территории Украины».
По данным Польши, последняя такая активизация деятельности российской авиации, в ходе которой были нанесены удары на западе Украины, была зафиксирована 8 июля этого года. Тогда россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет, а в Шевченковском районе столицы был полностью уничтожен подъезд жилого дома. В тот день погибли 33 человека, а еще 121 получили ранения.
Польские военные отметили, что все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства страны – запущены.