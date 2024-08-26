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Польша экстренно подняла в небо авиацию

  • 26.08.2024, 9:53
  • 2,876
Польша экстренно подняла в небо авиацию

Из-за ракетного удара РФ.

Утром 26 августа Польша подняла авиацию из-за угрозы российских ракет, пока Украина находится под массированным вражеским ударом.

Об этом сообщило Оперативное командование польской армии в соцсети Twitter (X).

Как отметили польские военные, с «раннего утра они наблюдают интенсивные удары России по объектам, которые расположены, в том числе, на западной территории Украины».

По данным Польши, последняя такая активизация деятельности российской авиации, в ходе которой были нанесены удары на западе Украины, была зафиксирована 8 июля этого года. Тогда россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет, а в Шевченковском районе столицы был полностью уничтожен подъезд жилого дома. В тот день погибли 33 человека, а еще 121 получили ранения.

Польские военные отметили, что все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства страны – запущены.

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